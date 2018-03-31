Погода, Новости, загрузка...
Две гражданки Сирии попросили статус беженца в Украине
31.03.2018 11:14

Две гражданки Сирии попросили статус беженца в Украине

Две гражданки Сирии во время прохождения пограничного контроля поезда сообщением "Москва-Харьков" обратились к пограничникам с просьбой о предоставлении статуса беженцев в Украине, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Женщины, 1981 и 1996 года рождения, во время проведения с ними собеседования объяснили, что прибыли на территорию Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Сирии и хотят получить статус беженцев в Украине", - говорится в сообщении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить