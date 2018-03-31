Замглавы АП Елисеев в 2017 году получил около 493 тыс. грн зарплаты Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев задекларировал в 2017 году заработную плату в сумме 492 тыс. 703 грн. Согласно электронной декларации, имущество и финансовые активы за прошедший год у замглавы АП остались прежними – сумма наличных средств $135 тыс. и EUR55 тыс. евро. Жена К.Елисеева владеет $20 тыс. наличными. У К.Елисеева две квартиры в Киеве (площадь 114 и 32 кв.м), земельный участок в 1 тыс. кв.м в Вышгородском районе Киевской области и автомобиль Mini One 2012 года выпуска. Официальный курс на 30 марта – 26,543493 грн/$1. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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