Декларация Тимошенко: арендует дом и 4 земучастка под Киевом

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила в 2017 году более 225 тыс. грн заработной платы как народный депутат, а также почти 253 тыс. грн в качестве средств для выполнения полномочий парламентария.

Согласно данным декларации Ю.Тимошенко, обнародованной на сайте Единого государственного реестра деклараций, в прошлом году она получила 225490 грн по основному месту работы, 252825 грн - для выполнения депутатских полномочий, а также получила 81711 грн процентов.

На счету в "Ощадбанке" у Ю.Тимошенко более 614 тыс. грн, кроме того, она владеет наличными средствами в сумме 290 тыс. грн.

Лидер "Батькивщины" арендует дом общей площадью 588 кв.м в Козине (Обуховский район Киевской области) у его владельца Татьяны Шараповой. Кроме того, она арендует два земельных участка в Козине, также принадлежащие Т.Шараповой, и два земучастка в том же населенном пункте, владельцем которых является Антонина Ульяхина.

Ю.Тимошенко задекларировала как свою собственность несколько ювелирных изделий торговых марок Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier.

Официальный курс на 30 марта – 26,543493 грн/$1.