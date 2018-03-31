Из-за отсутствия в оккупированной пророссийскими боевиками Донецкой области мобильной связи организуют платные туры по местам, где "ловит" сеть.

Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин со ссылкой на местные "печатные издания" на своей странице в передает

"Ну не могу удержаться и не поделиться новостями из печатных изданий "государства" морячка . Действительно, эта "страна"создана больным человеком. Ключевая новость в этом информационном мусоре – из-за отсутствия мобильной связи организуются мобильные туры по местам, где есть покрытие Vodafone. Стоимость "тура" – от 200 до 250 рублей", – говорится в сообщении.



Организаторы предлагают поездку в места приема сигнала. Жителям также предлагают передать SIM-карту для получения SMS от банков, социальных служб, список входящих звонков.

В статье также отметили перечень мест, где "ловит" сеть.















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