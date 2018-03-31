|Жителям Донецка предлагают хитрые платные "туры"
|31.03.2018 11:27
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Из-за отсутствия в оккупированной пророссийскими боевиками Донецкой области мобильной связи организуют платные туры по местам, где "ловит" сеть.
Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин со ссылкой на местные "печатные издания" на своей странице в передает
"Ну не могу удержаться и не поделиться новостями из печатных
изданий "государства" морячка . Действительно, эта "страна"создана
больным человеком. Ключевая новость в этом информационном мусоре –
из-за отсутствия мобильной связи организуются мобильные туры по
местам, где есть покрытие Vodafone. Стоимость "тура" – от 200 до
250 рублей", – говорится в сообщении.
В статье также отметили перечень мест, где "ловит" сеть.