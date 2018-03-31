Трамп не захотел применять «легкий» вариант в отношении Кремля из-за возможной причастности к покушению на экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Команда президента США Дональда Трампа предлагала ему три варианта ответа РФ на отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля – «легкий, средний и тяжелый», информирует svodka.net.

Об этом 30 марта газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в Белом доме.

«Легкий» вариант предполагал высылку 30 сотрудников российских спецслужб и сохранение консульства РФ в Сиэтле. «Средний» вариант, в итоге выбранный президентом, – высылку 48 сотрудников посольства в Вашингтоне и 12 сотрудников представительства ООН в Нью-Йорке, а также закрытие консульства в Сиэтле, говорится в публикации. Источники отказались сообщить, в чем состоял «тяжелый» вариант, дабы не разглашать заранее, какие шаги остаются у Трампа в запасе.

По словам одного из неназванных чиновников, «при среднем варианте бьешь сильно, но не кулаком, и президент счел этот вариант надежным». При этом в материале указывается, что американская контрразведка знает о более чем «40 российских шпионах», которые действуют в Штатах, но не были включены в итоговые списки.

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