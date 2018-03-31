В Совет общественного контроля при Государственном бюро расследований выбрали 15 представителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. "Делегаты учредительного собрания избрали состав Совета общественного контроля. Ими стали Василий Апасов, Максим Болдин, Александр Вольвак, Ростислав Дмитрусь, Сергей Иванов, Анна Колесник, Денис Колесников, Надежда Коренная, Екатерина Кувита, Наталья Мамченко, Максим Марчук, Ростислав Попович, Игорь Проценко, Ярослав Романенко, Анатолий Свирид", - сообщили в ГБР. Срок полномочий 15 членов Совета - один год. В ведомстве отметили, что только 107 общественных объединений подали документы для участия в учредительном собрании. 8 организаций подали неполный пакет документов или документы, которые не соответствуют требованиям. Поэтому, к участию в собрании были допущены 99 делегатов от общественных объединений. Напомним, Государственное бюро расследований ищет сотрудников на 701 должность. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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