|Екс-Борис Апрель Зіанджа виступить на "Голосі країни" з піснею-сповіддю (ФОТО)
|31.03.2018 11:35
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Екс-Борис Апрель, співачка-трансгендер, яка виступає під творчим псевдонімом Зіанджа, цього тижня вийде на сцену у нокаутах - виступі, який відділає зірку від прямих ефірів через два тижні.
Зірка буде боротися за місце в команді Потапа з піснею-сповіддю "Я зцілена", яку десять років тому написала для переможниці "Танців з зірками" і тренеру "Голосу.Діти-3" Наталі Могилевській.
"Такі люди, як я, все життя живуть в страху. Своєю участю в "Голосі країни" я хочу дати їм надію на те, що прийде час, коли вони вийдуть на вулицю і відчують себе вільними, зможуть відкрито проявляти свої почуття і насолоджуватися життям. Виступ в "нокаутах" для мене є сповіддю, адже ця пісня написана мною. Сьогодні я переписала текст, який відображає моє життя, адже хотіла розповісти свою правду", - відверто зізналася дівчина.
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