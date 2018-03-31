В посольстве России в Великобритании отметили, что полицейский Ник Бэйли выписан из больницы, а Юлия Скрипаль поправляется, потребовав ответа, почему прежний российский шпион Сергей Скрипаль до сих пор в критическом состоянии. В посольстве России в Великобритании составили опросник в связи с делом Скрипалей Фото: ЕРА В российском посольстве отметили, что ответы на их многочисленные запросы до сих пор не получены и опубликовали список вопросов, переданных Лондону.1) Каков точный диагноз и состояние Сергея и Юлии Скрипаль?2) Какое лечение они получают?3) Является ли это лечение таким же, какое получал сержант Ник Бэйли?4) Правда ли, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может общаться, есть и пить?5) Ник Бэйли был выписан, Юлия Скрипаль поправляется, но почему Сергей Скрипаль все еще находится в критическом состоянии?6) Получили ли Ник Бейли, Сергей Скрипаль и Юлия Скрипаль противоядие?7) Какое противоядие?8) Как было подобрано правильное противоядие?9) Оно помогло или навредило?10) Посольство немедленно проинформировало МИД Великобритании о том, что племянница Сергея Скрипаля запрашивает информацию о состоянии здоровья ее дяди и двоюродной сестры. Почему власти игнорируют ее требование?11) Почему нет фото/видео, подтверждающих, что Сергей и Юлия Скрипаль живы и находятся в больнице?12) Давали ли Скрипали свое согласие на то, чтобы записи камер видеонаблюдения Солсбери были показаны по телевидению?13) Если нет, то кто дал согласие от их имени?14) Может ли этот человек также дать согласие на публикацию фото/видео из больницы?15) Почему консульским сотрудникам не позволяют посетить Скрипалей?16) Как доктора больницы защищены от химического воздействия?17) Могут ли консульские сотрудники применить ту же защиту?18) Где, как и кем были взяты образцы крови у Скрипалей?19) Как это было задокументировано?20) Кто может подтвердить, что данные подлинные?21) Как мы можем быть уверены, что порядок их передачи соответствовал международным стандартам?22) С помощью каких методов эксперты так быстро идентифицировали вещество?23) Был ли у них образец, с помощью которого можно было проверить вещество?24) Откуда взялся этот образец?25) Нервнопаралитические вещества действуют немедленно. Почему этого не произошло в случае со Скрипалями?26) Утечки предполагают, что Скрипали были отравлены в пабе, в ресторане, в машине, в аэропорту, дома ... Какая из этих версий является официальной?27) Как стремительные политические действия соотносятся с заявлением Скотланд-Ярда о том, что расследование займет «месяцы»?4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить. В посольстве РФ потребовали предоставить им доступе к выздоравливающей Юлии Скрипаль. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что скрипаль почему марта юлия Теги: мир