В правительстве еще несколько лет назад наладили легальный экспорт крови украинцев за границу, пишет со ссылкой на .

В мае 2015 года правительство выдало распоряжение, в котором разрешило реализацию за пределами Украины компонентов донорской крови и препаратов, изготовленных из донорской крови.

Такое дозволение получила украинская компания «Биофарма», которая подписала соглашения с партнерами в Грузии, Монголии, Вьетнаме, Азербайджане, Казахстане на сумму 7,5 млн долларов.

Выдачу спецразрешения этой компании поддерживало , которое заявляло, что препараты крови «Биофарма» не влияют на удовлетворение ими потребностей здравоохранения. Это важная формулировка, ведь в противном случае законодательство строго запрещает экспортировать кровь.

Примечательно, что в Украине наблюдаются проблемы с запасами крови. По рекомендациям ВОЗ, на одного жителя страны следует заготовлять 12-15 миллилитров крови. Это значит, что украинцам необходимо около 634 тыс. литров крови в год, но на самом деле ее заготавливают примерно 400 тыс. литров.

На 1000 украинцев приходится 10 доноров, между которых 70% сдают кровь разово. В Европе ситуация намного лучше: на 1000 человек насчитывается 40 доноров; а в на 1000 человек — 60 доноров.

Пока в 2016 году украинцев массово призывали становиться донорами крови, украинская компания продолжала отправлять на экспорт препараты из плазмы донорской крови человека.

Такая торговля стала возможной благодаря трем распоряжениям правительства. Одно из них подписал , а два остальных — Владимир Гройсман. Последнее спецразрешение будет действовать в течение 2018 года.

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