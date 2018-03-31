На сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США

"Еще один американский штат присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. Геноцидом против украинского народа. Губернатор штата Массачусетс Чарльз Бейкер выдал соответствующую прокламацию", - сообщает посольство Украины в США.

"По состоянию на сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ноябре 2017 палата представителей штата Мичиган (США) приняла резолюцию по Голодомору в Украине 1932-1933 годов.