Погода, Новости, загрузка...
Штат Массачусетс признал голодомор геноцидом
31.03.2018 11:44
Штат Массачусетс признал голодомор геноцидом
На сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США
В посольстве Украины в США заявили, что штат Массачусетс (США) признал голодомор в Украине геноцидом украинского народа.
Штат Массачусетс признал голодомор геноцидом Фото: з вільних джерел

"Еще один американский штат присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. Геноцидом против украинского народа. Губернатор штата Массачусетс Чарльз Бейкер выдал соответствующую прокламацию", - сообщает посольство Украины в США.

"По состоянию на сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ноябре 2017 палата представителей штата Мичиган (США) приняла резолюцию по Голодомору в Украине 1932-1933 годов.

  • В США шторм обесточил 1500000 домов и предприятий
  • В школах США искусственный интеллект проявляет опасных учеников через соцсети

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить