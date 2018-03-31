Украинский художник из Черкасс Василий Колотуша стал автором обложки, а также иллюстраций для нового альбома британского исполнителя Элтона Джона, который получил название "Revamp". О работе украинца пишет DTF Magazine .

Известно, что художнику только 27 лет, а для данного альбома он создал семь иллюстраций по заказу Universal Music.

"На меня вышли из британской Studio Fury - они раньше уже работали с Universal Music и предложили сделать иллюстрации для обложки, наполнение диска, мерч и так далее", - поделился парень. Он также отметил, что как обложка, так и другие рисунки - абсолютно новые работы, идея которых принадлежит заказчику и студии.

"Они имели полный контроль над процессом работы, вплоть до выбора схемы цветов, ракурсов, деталей", - откровенно рассказал Василий.

Отметим, что презентация альбома "Revamp" запланирована на 6 апреля, в него включены каверы хитов Элтона Джона в исполнении известных музыкантов, между которых Сэм Смит, Эд Ширан, Coldplay, Pink, Lady Gaga, Logic и другие.

Как сообщал svodka.net ранее, 29 марта, известная украинская рок-группа "Океан Эльзы" выпустила новый клип. Стоит отметить, что режиссером клипа стала Анна Бурячкова. Видео снимали в США. Его героями стали пары близнецов разного пола и возраста.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира