После трагедии в Кемерово украинец Никита Кувиков, известный под псевдонимом Евгений Вольнов, звонил местным жителям и давал указания от имени высокопоставленного чиновника. Ему удалось договориться с местным настоятелем об откате при отпевании жертв, а также организовать "уборку мусора" на мемориале, что привело к задержанию исполнителя. "ГОРДОН" рассказывает, почему Вольнова считают одним из самых известных пранкеров рунета, какие еще розыгрыши он проводил и за что Россия объявила его в международный розыск. Российские СМИ утверждают, что уроженец Донецка Евгений Вольнов работает на украинское правительство и СБУ Фото: jekavolnov / Instagram Денис КОНДАК Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя – Никита Кувиков) записал несколько телефонных розыгрышей, посвященных пожару в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".Представившись сотрудником администрации президента РФ, пранкер призывал учителя сгоревшего класса ни в коем случае не общаться с журналистами. "Вы же понимаете, что реально погибших уже больше 200, но мы не можем показывать по телевизору реальные цифры", – сказал Вольнов. Он предупредил учителя, что ему придется "подписать документы о том, что учеников там не было или они закончили школу еще в прошлом году".Другу пропавшего без вести пранкер дал инструкцию не общаться со СМИ, поскольку "погибших скорее только более 200", а Владимир Путин только что выиграл президентские выборы – "зачем портить человеку настроение?" Собеседник согласился, пообещал не разводить "шумиху" и подчеркнул, что "мы очень уважаем нашего президента".Сотрудницу детского дома в Кемерово Вольнов попросил подобрать 10-15 детей, которых Путин на глазах журналистов якобы спасет из торгового центра. За участие в этой "операции" он пообещал отправить детей на отдых в "Артек". Сотрудница детского дома согласилась организовать эту акцию, если пранкер договорится с управлением образования администрации Кемерово."Обязательно нужен мальчик для поцелуя в живот, не очень большой, чтобы его легко было поднять. Только пупок чтобы был анатомически правильный. Владимир Владимирович будет целовать в пупок спасенного мальчика", – добавил Вольнов в конце инструкций.В разговоре с представителем кемеровского морга пранкер представился сотрудником МЧС и сказал, что нужно освободить 300 мест для погибших в "Зимней вишне". "В коридоре можно положить?" – интересовался он.Вольнов спрашивал у настоятеля кемеровской церкви, сколько будет стоить отпевание 300 погибших в "Зимней вишне", и успешно договорился об откате в размере около 1 млн рублей.Он также связывался с мусоровывозящей компанией из Кемерово, чтобы те оперативно убрали цветы и детские игрушки, которые приносили к "Зимней вишне" после пожара. Когда сотрудники компании начали убирать мемориал, их остановили правоохранители. Вольнов просил бригадира компании громко и четко назвать полицейским пароль: "Слава Украине".После этого бригадир перезвонил Вольнову и сообщил, что одного из уборщиков мусора задержала полиция, а сам он "еле убежал", но успел вынести два мешка с цветами и игрушками. За выполненную работу он просил заплатить ему 2000 рублей. Целью одного из пранков Вольнова стала уборка мемориала жертвам пожара. Фото: ЕРА Информацию о 300 погибших в соцсетях растиражировали блогеры Николай Соболев и Данила Поперечный, телеведущая Ксения Бородина, популярное общество MDK и другие. Позже они удалили свои посты и видеоролики, некоторые принесли извинения за ошибку, сообщала "Медуза".Цифры Вольнова озвучивались и на митинге в Кемерово 27 марта. Фейк распространил врач скорой помощи Альберт Табермаков, который выступал с громкоговорителем. "Фейк Вольнова растиражировали в российских соцсетях. Фото: jekavolnov / Instagram 28 марта Следственный комитет РФ завел в отношении украинца дело по статье 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти или вражды). В этот же день Басманный суд Москвы заочно арестовал Вольнова и объявил его в международный розыск. Пранкеру грозит штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб. (от 137 до 228 тыс. грн) или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.29 марта пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Украина не будет выдавать Вольнова России. "Запрос на его выдачу они нам не направят, поскольку понимают, что мы по Конституции своих граждан не выдаем. И, соответственно, дело против него они нам также не передадут", – сказала Сарган.Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связам, печати и информации Джамбулат Умаров заявлял, что глава Чечни Рамзан Кадыров может "очень филигранно" поймать пранкера и привлечь его к суду, "если будет поставлена государственная задача".Сам Кадыров не упоминал имя Вольнова, но 28 марта требовал строгого наказания для тех, кто "кощунственно и бесчеловечно пытается тиражировать ложь о количестве жертв".30 марта российский Telegram-канал Mash написал, что в Архангельске полиция провела обыск у двоюродного брата Вольнова – Стаса Кувикова, которого якобы подозревают в деле о торговле детской порнографией. Вольнов в комментарии "Обозревателю" опроверг эту информацию. Кадыров требовал наказать тех, кто распространял фейки о количестве погибших в Кемерово. Фото: Рамзан Кадыров / "ВКонтакте" Пранкер объяснил свои розыгрыши местью России. "Для россиян это все (война на Донбассе. – ) виртуально, по телевизору. Но я напоминаю: уже четвертый год россияне убивают украинцев... Практически ежедневно... Я не считаю, что граждане страны, которая творит подобное, заслуживают какого-либо сожаления", – сказал он.Вольнов часто говорил, что уголовное преследование в РФ его не беспокоит. "Поймите, законы Российской Федерации действуют лишь на граждан Российской Федерации, а я на них плевал", – заявил он в комментарии РБК, предложив Следственному комитету РФ обратить внимание на российских журналистов, распространяющих информацию о "распятых мальчиках и испанских диспетчерах".На новость о "розыске" чеченскими властями он ответил шуткой. "Ждем заявления Кадырова о том, что он готов быстро разыскать рабочую пожарную сигнализацию для Кемерово", – сказал пранкер в комментарии российскому телеканалу "360". Он также попросил не смешить его "вопросами о морально-этических аспектах в отношении государства-оккупанта до завершения войны"."Я затроллил целую Россию, чем РФ может меня напугать?" – сказал Вольнов "Обозревателю"."По-моему, украинцам хватило побитых студентов, чтобы выйти за рамки страха. Почему россиянам 80 убитых, сожженных коррупцией людей недостаточно для того, чтобы взять [ситуацию] в свои руки? Мы что, на нацию терпил что ли смотрим? Получается так", – добавил он. Вольнов в 2014 году. Фото: Анастасия Вольнова / "ВКонтакте" Евгений Вольнов – один из самых известных пранкеров в рунете. Жертвами его розыгрышей становились и обычные люди (чаще всего – коллекторы, выходцы с Кавказа, подростки), и знаменитости (блогеры Рома Желудь и Юрий Хованский, российский националист Тесак и другие).В 2013 году он попал в эфир программы "Жди меня", подав фейковую заявку на розыск самого себя. В том же году он разыграл журналистку российского телеканала "СТС-Прима": представился борцом с педофилами и заявил, что после поимки преступника борцы обычно сами занимаются сексом с малолетними девочками. Эту историю опубликовали на официальном сайте телеканала, но позже удалили.В 2016 году Вольнову удалось организовать "дистанционное ограбление" в Перми. Пранкер вызвал такси к местному отелю и попросил водителя перезвонить, когда тот приедет. Затем он попросил таксиста войти в здание и передать трубку девушке – администратору гостиницы. Ей Вольнов сообщил, что стоящий в зале мужчина вооружен, и ему необходимо отдать все деньги из кассы. После этого правитель нажала тревожную кнопку, а таксиста задержала полиция.Российский пропагандистский телеканал Russia Today утверждал, что пранкеру "помогает с контактами" и "подсказывает актуальные задачи" украинское правительство. Называющий себя "ветераном войны в Донбассе" Владислав Чубур (в базе "Миротворца" он указан как боевик "ДНР") в статье для пропагандистского сайта "ПолитНавигатор" утверждал, что Вольнов работает на СБУ с 2005 года.Свое настоящее имя Вольнов долгое время скрывал. Его личность раскрыли неизвестные в марте 2014 года. Деанонимизации Вольнова был посвящен отдельный сайт, где утверждалось, что пранкер родился в Донецке в 1986 году, а затем в разное время проживал в Ялте, Черкассах и Киеве. Были опубликованы его паспортные данные, номера телефонов, фотографии, адреса проживания, история переписок, а также личные данные родственников и близких. О том, каким образом были получены эти данные, написано в отдельной статье. Автор "расследования" утверждает, что ему удалось взломать личный кабинет пранкера в сервисе IP-телефонии и, помимо прочего, узнать номер черкасской пиццерии, где Вольнов заказывал пиццу. После этого автор взломал базу данных заведения и узнал адрес проживания пранкера. Дальнейшие сведения удалось выяснить благодаря отслеживанию звонков, общению с родственниками, одноклассниками и арендодателями Вольнова.После появления этого сайта Вольнов организовал онлайн-трансляцию и заявил, что "завершает карьеру пранкера", но спустя неделю опроверг деанонимизацию и возобновил деятельность, а свой прощальный стрим назвал "самым массовым сеансом одновременного троллинга за всю историю пранка". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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