Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий предупреждал фигурантов антикоррупционных дел о предстоящих обысках.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

«Во-первых, речь идет о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться», — отметил Сытник, информирует svodka.net.

Подобный слив информации имел большое значение в деле о хищении государственных средств в Одессе.

«Когда детективы НАБУ приехали в Одессу с обысками, выяснилось, что фигуранты очень быстро и организованно разъехались, а отдельные сидели за границей почти два месяца (речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове – ред.), дистанционно «решая вопросы» с судами. Здесь у нас есть веские основания предполагать «слив» информации фигурантам со стороны руководителя САП, который, как выяснилось, знал об их перемещениях информацию, которой следствие не владело», — поведал глава НАБУ.

Читайте: Заявление генпрокурора против Холодницкого означает, что решение уволить его принято давно, - Юрий Бутусов

Сводка.нет - Новости Украины и Мира