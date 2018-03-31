Житель российского Кемерово Игорь Востриков, потерявший при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" сестру, жену и троих детей, опубликовал в своем Instagram видео с камер наблюдения во время эвакуации из кинотеатра в ТЦ, сообщает "Дождь". "Вот синий зал, вот красный. В красном все погибли, потому что заперлись… Красный зал – просто она открыла дверь, и побежала туда дальше девочка, она ничего не крикнула. Время сейчас – уже 45 минут с момента пожара. Вот только сейчас она, спустя 50 секунд, когда уже большой огонь… 13 секунд назад люди узнали о том, что пожар в красном зале. А из этих залов – как пошла цепная реакция, так люди и начали выбегать", – комментирует Востриков видео. На кадрах видно, что помещение торгового центра быстро заволокло густым черным дымом. Видео опубликовано также в YouTube на канале "Комсомольская Правда". | Торгово-развлекательный центр в Кемерово сгорел 25 марта Фото: EPA "Желтый и синий залы – эвакуация началась, и они уже все следом, следом выбегали", – продолжает Востриков.Он также говорит, что обработкой только объема видео из ТЦ в Следственном комитете России занимается один человек. "А вы говорите, что я кого-то защищаю. Да никого я нахрен не защищаю. Система наша прогнила настолько, что хуже только в Африке", – добавил кемеровчанин.Востриков заявлял, что двери в зале кинотеатра в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" во время пожара запер один из посетителей.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.27 марта Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре: управляющей "Зимней вишней" Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву, руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею Антюшину.Очевидцы утверждали, что двери в один из кинозалов были заперты, якобы чтобы во время сеанса не заходили безбилетники.видео Видео: "Комсомольская правда" / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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