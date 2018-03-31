"13 секунд назад люди узнали, что пожар в красном зале". Востриков опубликовал кадры эвакуации из кинотеатра в сгоревшем ТЦ в Кемерово. Видео
31.03.2018 12:00
Житель российского Кемерово Игорь Востриков, потерявший при пожаре
в торговом центре "Зимняя вишня" сестру, жену и троих детей,
опубликовал в своем Instagram видео с камер наблюдения во время
эвакуации из кинотеатра в ТЦ, сообщает "Дождь". "Вот синий зал, вот
красный. В красном все погибли, потому что заперлись… Красный зал –
просто она открыла дверь, и побежала туда дальше девочка, она
ничего не крикнула. Время сейчас – уже 45 минут с момента пожара.
Вот только сейчас она, спустя 50 секунд, когда уже большой огонь…
13 секунд назад люди узнали о том, что пожар в красном зале. А из
этих залов – как пошла цепная реакция, так люди и начали выбегать",
– комментирует Востриков видео. На кадрах видно, что помещение
торгового центра быстро заволокло густым черным дымом. Видео
опубликовано также в YouTube на канале "Комсомольская Правда".
| Торгово-развлекательный центр в Кемерово сгорел 25 марта
Фото: EPA "Желтый и синий залы – эвакуация началась, и они уже
все следом, следом выбегали", – продолжает Востриков.Он также
говорит, что обработкой только объема видео из ТЦ в Следственном
комитете России занимается один человек. "А вы говорите, что я
кого-то защищаю. Да никого я нахрен не защищаю. Система наша
прогнила настолько, что хуже только в Африке", – добавил
кемеровчанин.Востриков заявлял, что двери в зале кинотеатра
в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" во
время пожара запер один из посетителей.Пожар в четырехэтажном
торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта.
Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в
детской батутной комнате.В Следственном комитете РФ сообщили,
что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.27 марта
Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым
задержанным по делу о пожаре: управляющей "Зимней вишней"
Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву,
руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Игорю
Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также
охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею
Антюшину.Очевидцы утверждали, что двери в один из кинозалов были
заперты, якобы чтобы во время сеанса не заходили
безбилетники.видео Видео:
"Комсомольская правда" / YouTube