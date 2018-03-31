Юлию Богданову взяли под стражу до 25 мая

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, избрать в отношении Богдановой мера пресечения в виде заключения на срок предварительного следствия, к 25 мая 2018", - сказал судья Дмитрий Бунтовський, передает "Интерфакс" из зала суда.

Он сообщил, что ходатайство следствия и прокуратуры о необходимости ареста предпринимательницы связано с тем, что у нее есть загранпаспорт, и она может скрыться от следствия. Кроме того, по мнению следствия, женщина может угрожать свидетелям по делу и оказывать давление на них.

Богдановой инкриминируют ч. 3 ст. 219 ( "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

По версии следствия, подчиненные Богдановой часто сообщали ей о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.

После оглашения решения суда об аресте, Богданова ответила утвердительно на вопрос журналистов о намерении обжаловать арест.

На заседании суда об избрании меры пресечения женщина заявила, что не намерена скрываться от следствия, планирует помогать расследованию и желает оставаться с семьей, в которой воспитывает малолетнего ребенка. Адвокат Богдановой заявлял о возможности смягчения меры пресечения на домашний арест.

Напомним, что 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составила 64 человека. Из них - 41 ребенок.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная причина пожара в ТЦ в Кемерово связана с замыканием электропроводки.

Заводской районный суд Кемерова арестовал сроком на 2 месяца управляющую торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где произошел пожар, Надежду Судденок.