Житель г. Ямполь в Винницкой области пострадал в результате взрыва гранаты. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции ГУНП в Винницкой области, передает .

"25 июня около 8:00 утра в полицию поступило сообщение о госпитализации жителя г. Ямполь с осколочными ранениями ног. По предварительной информации, потерпевший получил травмы в результате взрыва гранаты. Полицией открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

Установлено, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения парня с гранатой во дворе дома, в котором он проживает. Кроме 18-летнего потерпевшего, никто не пострадал.

На месте взрыва работают следователи, взрывотехники и эксперты. Полицейские устанавливают, какой именно боеприпас взорвался и источник его происхождения.

Следственным отделением полиции открыто производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, полиция задержала бывшего военного, который бросил боевую гранату в жилой дом в Глухове.

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