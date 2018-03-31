Заводский районный суд города Кемерово в субботу, 31 марта, вынес решение арестовать генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Юлию Богданову, передает Интерфакс .

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Богдановой меру пресечения в виде заключения на срок предварительного следствия, до 25 мая 2018 года", - зачитал постановление судья Дмитрий Бунтовский.

Так, Богдановой инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, которое повлекло за собой по неосторожности смерти двух и более лиц.

Согласно версии следствия, сотрудники компании женщины часто сообщали ей о проблемах системы противопожарной безопасности помещения, однако та не принимала никаких мер. Известно, что гендиректор планирует обжаловать арест.

Как сообщал svodka.net, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня" в Кемерове произошел в результате поджога в детском "сухом" бассейне. Это удалось установить специалистам пожарной лаборатории МЧС РФ. Усугубила ситуацию вентиляция - она разгоняла дым и пламя по соседним помещениям.

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