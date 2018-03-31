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В России задержали миллиардера Магомедова
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31.03.2018 12:08
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Совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова допросили по
нескольким делам о мошенничестве, сообщает "РБК" со ссылкой на
источники. Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов
задержан на 48 часов Фото: peri-foundation.com Накануне в
"Сумме" прошли обыски. Источник издания рассказал, что следственные
действия провели сотрудники Следственного комитета и следственного
департамента МВД, которые ведут сразу несколько уголовных
дел.Собеседник, близкий к компании, сообщил "РБК", что обыски
связаны с налоговыми проблемами.По данным газеты
"Коммерсант", вместе с Магомедовым задержаны несколько
топ-менеджеров компаний "Суммы". Они подозреваются по ч. 4 ст. 159
УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в
отдельно крупном размере), однако итоговое обвинение могут
квалифицировать по ст. 210 УК РФ (организация преступного
сообщества или участие в нем).Источник ТАСС сообщил, что
Магомедов, его брат и еще несколько человек допросили
в рамках трех уголовных дел. Статус бизнесмена по этим
делам неизвестен. По данным агентства, сотрудники МВД
и ФСБ провели обыски по 70
адресам."Коммерсант" утверждает, что следственные действия
связаны с делом о хищении 752 млн руб при строительстве
стадиона "Арена Балтика" в Калининграде. В деле также
есть эпизоды, связанные с Новороссийским морским торговым
портом, одним из владельцев которого является
"Сумма".Магомедов занимает 63 место в списке богатейших
бизнесменов России за 2017 год, составленный Forbes. Его
состояние оценивают в $1,4 млрд.
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