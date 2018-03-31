Совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова допросили по нескольким делам о мошенничестве, сообщает "РБК" со ссылкой на источники. Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов задержан на 48 часов Фото: peri-foundation.com Накануне в "Сумме" прошли обыски. Источник издания рассказал, что следственные действия провели сотрудники Следственного комитета и следственного департамента МВД, которые ведут сразу несколько уголовных дел.Собеседник, близкий к компании, сообщил "РБК", что обыски связаны с налоговыми проблемами.По данным газеты "Коммерсант", вместе с Магомедовым задержаны несколько топ-менеджеров компаний "Суммы". Они подозреваются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в отдельно крупном размере), однако итоговое обвинение могут квалифицировать по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).Источник ТАСС сообщил, что Магомедов, его брат и еще несколько человек допросили в рамках трех уголовных дел. Статус бизнесмена по этим делам неизвестен. По данным агентства, сотрудники МВД и ФСБ провели обыски по 70 адресам."Коммерсант" утверждает, что следственные действия связаны с делом о хищении 752 млн руб при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде. В деле также есть эпизоды, связанные с Новороссийским морским торговым портом, одним из владельцев которого является "Сумма".Магомедов занимает 63 место в списке богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленный Forbes. Его состояние оценивают в $1,4 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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