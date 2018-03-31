За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, еще трое получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент.

"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевых задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один украинский военнослужащий. Еще трое наших защитников получили ранения", - сказал он.

Гуцуляк добавил, что за минувшие сутки на линии соприкосновения фиксировалось сознательное и полное игнорирование боевиками российско-оккупационных войск режима прекращения огня по случаю пасхальных праздников.

Как сообщал за минувшие сутки боевики 32 раза нарушали режим тишины в зоне АТО.





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