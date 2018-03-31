Что лучше — штифт или имплант? Подводные камни имплантации зубов По теме: Наполеон Бонапарт говорил: «При наличии отваги можно ввязаться в любое дело, но одного только этого недостаточно для успеха». Это высказывание довольно точно отражают особенности процесса имплантации зубов. Чтобы «ввязаться» в установку имплантов, нужно досконально разобраться в деталях, пишет со ссылкой на . Несмотря на все уверения стоматологов в безопасности и удобстве имплантатов, пациенты часто прислушиваются и к разнообразным «страшилкам» об имплантации, которые упорно циркулируют между населения. Так стоит ли ставить импланты или лучше не рисковать? Что выбрать для замены зуба — штифт или импланты? Попробуем разобраться. Установка зубных имплантов Имплантация зубов — относительно новая методика, которая позволяет проводить вживление в десны искусственных корней в виде имплантов. После чего на основание насаживается коронка или искусственный зуб, внешне практически не отличающийся от настоящего. Существуют два вида имплантации по способу и времени исполнения: одноэтапная и двухэтапная. Одноэтапная имплантация зубов занимает только 1–2 недели, для этого требуется 2–4 посещений стоматолога. Решение о проведении одноэтапной имплантации принимается после удаления зуба, для этого исследуется лунка. Положительный результат гарантирован, если операция по удалению проведена аккуратно и атравматично, а ткань вокруг не разрушена воспалением. Двухэтапная имплантация зубов предполагает установку всех элементов конструкции импланта поэтапно. Рассмотрим эти этапы более подробно: Планирование, панорамные снимки и сдача анализов.

Подготовительный этап — один из наиболее важных при проведении имплантации зубов. Пациент должен усилить внимание гигиене полости рта, поскольку стерильность — залог успешно проведенной операции. Кроме того, на этапе подготовки к лечению проводится изучение челюстной системы. Делается компьютерная трехмерная томография челюсти для выявления возможных патологий или противопоказаний к имплантации зубов. При необходимости проводится санация полости рта — снятие зубного налета и камня, лечение или удаление зубов.

Хирургическое вмешательство

На этом этапе производится препарирование костного ложа для установки имплантов. Для этого в десне делается надрез, производится ее расслоение, формируется место для нового искусственного корня. Затем в полученное ложе устанавливается имплант, который защищается ввинчивающейся заглушкой. Это позволяет обезопасить его от врастания тканей и попадания пищи. После установки импланта десна зашивается.

Процесс приживления импланта

Для полного приживления требуется от 1,5 до 6 месяцев. Если операция проводится на нижней челюсти, довольно бывает 2–3 месяца, на верхней — до 6. На период вживления временно ставится косметический зуб. Установка «формирователя десны»

После имплантации зубов и приживления импланта десна вновь разрезается и устанавливается «формирователь десны». Он необходим для того, чтобы создать основание под искусственный зуб. Длительность его формирования — 1–2 недели. После удаления формирователя, когда имплант полностью прижился, ставится абатмент. Он представляет собой связующее звено между имплантом и протезом. Через неделю можно приступать к протезированию. Последний этап: протезирование

Врач стоматолог-ортопед делает слепки, изготавливает и устанавливает коронку на имплант. Основная цель этого этапа — установка зубного протеза. По принципу фиксации искусственного зуба различают съемные, комбинированные, условно-съемные и несъемные протезы. Изготавливаются они врачом-ортопедом по слепкам. Коронка устанавливается на имплант. При одноэтапной имплантации производится меньше хирургических манипуляций, достигается высокий косметический эффект и не требуется пластика десны в дальнейшем (как при двухэтапной имплантации). Но при этой методике выше риск осложнений, так как она не предполагает ушивание лунки и изоляцию импланта. Какой бы вид имплантации ты не выбрал, нужно понимать, что остеоинтеграция (приживление) импланта занимает одно и то же время: 6 месяцев для верхней челюсти и 3 на нижней. Пока не закончится процесс приживления на имплант нельзя оказывать полноценные жевательные нагрузки, потому постоянное протезирование в обоих случая вероятно только после 3 или 6 месяцев. До этого при одноэтапном методе на имплантат одевается абатмент, соединяющая часть с коронкой, и временная коронка. Несмотря на то, что при одноэтапной имплантации пациент может сразу получить эстетический эффект, двухэтапная дентальная имплантация применяется гораздо чаще, так как у нее гораздо меньшее количество противопоказаний и больший процент приживляемости. Наиболее популярные вопросы об имплантации зубов Что выбрать для замены зуба — штифт или дентальные импланты?

Чтобы определиться с решением, необходимо знать разницу между этими ортопедическими конструкциями. Первое и самое важное, чем штифт отличается от импланта — это назначение и сфера применения. Штифт представляет собой тонкий стекловолоконный, титановый или стальной стержень, который устанавливается в зубные каналы для укрепления коронки разрушенного зуба. Штифты позволяют сохранить «родной» корень зуба и отреставрировать коронковую часть при помощи пломбировочных материалов или искусственных зубных коронок. Что же касается имплантов, то это титановые или циркониевые «искусственные корни», которые вживляются в костную ткань челюсти или надкостницу и служат опорой для будущего протезирования (той же установки коронки). Иными словами, штифт — это вспомогательная реставрационная конструкция, имплант — это уже конструкция зубопротезная. Тебе не установят зубной штифт, если присутствует сильное разрушение стенок и корня зуба или толщины стенки недостаточно для установки штифта. Кроме этого штифт в зуб не используют для пациентов с кариесом, болезнями пародонта, гранулем или наличием кист.

Можно ли ставить имплант, если есть возможность установить коронку?

На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос не существует. Конечно, установка коронки (протезирование) — это более надежная и качественная процедура. Однако для коронки понадобится, в первую очередь, стачивать эмаль с соседних зубов, а это вряд ли можно назвать положительным моментом. Что касается установки имплантов — для них растачивание, как правило, не требуется. Много ли противопоказаний для имплантации зубов?

Имплантация зубов, как и любая хирургическая операция, имеет определенные противопоказания. К абсолютным ограничениям относятся злокачественные образования, сахарный диабет, туберкулез, нарушения иммунной системы (ВИЧ, СПИД) и свертываемости крови, острые заболевания нервной системы, сосудов или суставов. Кроме того, имплантация не рекомендуется или разрешается после предварительного лечения заядлым курильщикам, при плохой гигиене полости рта. В целом противопоказаний немного и операция противопоказана только при острых и серьезных стадиях заболеваний.

Врач сказал, что у меня упадок костной ткани, что это?

упадок костной ткани — это уменьшение ее объемов, которое возникает сразу же после удаления зубов. Природой заложено, что нормальное кровоснабжение внутри кости достигается за счет нагрузки, которая передается через корень естественного зуба при пережевывании пищи. Как только зуб удаляется, обменные процессы в кости прекращаются и она сжимается, уменьшается в размерах. Часто это препятствует имплантации зубов, поскольку в небольшой по объему кости имплант закрепить не представляется возможным.

Нужно ли отказаться от курения для проведения операции?

Курение не является абсолютным противопоказанием для проведения имплантации зубов, однако с целью снижения риска возможного отторжения имплантов (ведь никотин заметно снижает защитные функции организма) рекомендуется отказаться совсем или хотя бы снизить количество потребляемых сигарет до минимума. За две недели до операции и на это же время после вживления имплантов. Имплантация проводится под наркозом?

Нет, имплантация зубов проводится под анестезией — замораживается только область вживления импланта. При необходимости вживления большого количества конструкций в челюсть может быть рассмотрено применение наркоза, но часто это не оправдано. Кроме того, вам может быть предложена седация — ты будешь находиться в создании, но при этом в расслабленном состоянии за счет введения седативных средств, сокращающих нервное напряжение организма.

После установки имплантов придется ходить без зубов?

Вопрос эстетики после вживления имплантов решается путем фиксации съемных протезов. Да, это не слишком удобно, но на время приживления имплантов, то есть их полного срастания с костной тканью, нагрузку на конструкции необходимо снизить. Поэтому сразу после вживления в кость имплантов снимаются слепки для изготовления временных съемных протезов «бабочек». Они довольно эстетичны, к тому же позволяют полноценно пережевывать пищу. Фиксироваться они будут исключительно на деснах (в случае большого количества отсутствующих зубов) за счет эффекта «присоски», либо цепляться специальными крючками к основанию естественных зубов в полости рта.

Что такое отторжение импланта и как определить, что имплант не прижился?

Отторжение зубного импланта происходит в случае его непрофессиональной установки, отсутствии должной гигиены полости рта, неправильно подобранной конструкции. Характерные симптомы этого: появление острой боли в области установленного импланта, появление гноя или кровотечения, покраснение и отеки десен, подвижность импланта вместе с коронкой, вероятно также повышение температуры тела. Отторгнуться имплант может также и после нескольких лет активного использования. Среди основных причин — различные травмы, нарушение иммунной системы организма.

Какие протезы можно поставить на импланты?

На имплантах можно зафиксировать совершенно любые зубные протезы — съемные, зубные мосты или одиночные зубные коронки. В случае их крепления на имплантах срок службы конструкций увеличивается в 2–3 раза. Что касается съемных протезов, то их не нужно снимать каждый день — делать это следует лишь периодически для проведения тщательной гигиены полости рта. Какой срок службы у имплантов и протезов?

Срок службы зубных имплантов — не менее 10 лет, но при отсутствии патологий со стороны организма, при правильной установке они могут даже пережить самого пациента, следовательно, как правило, импланты служат в среднем от 20 лет и более. Что касается протезов, которые фиксируются на имплантах, то их срок службы — 10–15 лет, а наиболее качественных — и более 20 (речь идет о коронках из диоксида циркония). При замене зубных протезов импланты не травмируются, следовательно их повторная установка не требуется. Какая гарантия на имплантацию зубов?

Существует несколько типов гарантии: на сами импланты (дается производителем и начинается от 10 лет и более), на протезы (дается клиникой, как правило, один год), а также на установку имплантов (также дается лечащим врачом и тоже на один год). В случае, если с имплантами будут проблемы, необходимо провести исследование – по чьей вине это произошло.

Зная всю правду об имплантах, ты сможешь при необходимости принять решение об их установке. Не стоит смотреть на то, что это дорого стоит. Дороже здоровья все равно ничего нет.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура для зубов или это при Теги: общество