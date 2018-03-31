|Украинскую писанку хотят внести в наследие ЮНЕСКО
|31.03.2018 12:15
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В Черновцах мастерицы студии писанкарства «Життєдай» подготовили обращение к Минобразования относительно инициирования внесения украинской писанки в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.
Об этом рассказала руководитель студии писанкарства Галина Абрамюк, информирует svodka.net.
«Предоставление статуса всемирного нематериального наследия украинской народной декоративно-орнаментальной росписи и внесение писанки в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО обеспечит сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям одной из самых ценных разновидностей украинской декоративной росписи», – говорит Абрамюк.
Ежегодно накануне Пасхи в Черновицкой гимназии №5 открывается мастерская писанкарства «Життєдай».
«В нашу студию входят учителя-писанкари. Именно они ежегодно перед Пасхой проводят мастер-классы для наших учеников», – рассказывает Абрамюк.
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Мастерицы уже даже изготовили в гимназии писанковую «Райскую дугу». Выложили ее из писанок, изготовленных в самых разных техниках.