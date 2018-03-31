Зарплата Турчинова в течение года составила 731 тыс. 295 грн

Об этом свидетельствует его декларация в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Зарплата Турчинова в течение года составила 731 тыс. 295 грн, доходы от вкладов в "Ощадбанке" - 1 млн 890 тыс. Грн.

Согласно декларации, секретарь СНБО сохраняет на банковских счетах 49 тыс. 695 грн, 964 тыс. 723 долл., 9 тыс. 989 евро, а наличными - 700 тыс. Долл., 3 тыс. Евро и 110 тыс. Грн.

В то же время его жена в 2017 получила 142 тыс. 592 грн зарплаты и 65 тыс. 416 грн страховых выплат.

Напомним, что общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017, равна 16 303 874 грн. Доходы же премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2017 выросли на 1300000 грн и составили 17100000 грн.