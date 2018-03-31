Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила полицию лондонского аэропорта Хитроу в осмотре самолета авиакомпании "Аэрофлот" без объяснения причин, обозвав это провокацией.

"Британцы сейчас приступили к этому обзору, о котором заявляли, не выпуская командира из кабины, не позволяя ему присутствовать при осмотре. Все действия британских властей осуществляются в ультимативной манере", - заявила она, сообщает со ссылкой на "".

Она также обвинила британскую полицию в желании провести манипуляции на борту без свидетелей.

"Мы требуем от властей Великобритании вернуть ситуацию в правовое русло и отказаться от провокационного поведения", - сказала она.

В полиции Лондона обвинения в осмотре лайнера опровергли.

"Мы проинформированы о сообщениях, распространяемых в социальных сетях. Просим принять к сведению, что столичная полиция не проводит обыск самолета Airbus, который прибыл из Москвы в Хитроу", - говорится в сообщении.

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