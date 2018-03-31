|"Чудовище из морских глубин": Как Захарова опозорилась на РосТВ (ВИДЕО)
|31.03.2018 12:23
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» позволила себе очень не дипломатическое высказывание в сторону своей американской коллеги Хизер Нойерт.
Видео с ее заявлением распространили в сети, информирует svodka.net.
Так, на вопрос ведущего о том, как она относится к словам Нойерт о том, что «Россия — это чудовище из морских глубин», Захарова ответила:
«Что я могу сказать? Кто так обзывается — сам так называется!».
Как сообщали, официальный представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт назвала Россию «чудовищем из морских глубин». Об этом она заявила в ходе беседы с журналистами в ответ на вопрос о высылке дипломатов РФ. Этот разговор опубликован на сайте Госдепа.