Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» позволила себе очень не дипломатическое высказывание в сторону своей американской коллеги Хизер Нойерт.

Видео с ее заявлением распространили в сети, информирует svodka.net.

Так, на вопрос ведущего о том, как она относится к словам Нойерт о том, что «Россия — это чудовище из морских глубин», Захарова ответила:

«Что я могу сказать? Кто так обзывается — сам так называется!».

МИД уполномочен заявить:

"Рули-рули-рули-рули,

На тебе четыре дули!" pic.twitter.com/y6Q2NPehUB Читайте: "Ждите терактов": на росТВ Киеву пригрозили химическим оружием (ВИДЕО) — Nasha Canada (@NashaCanada) 30 марта 2018 г.

Как сообщали, официальный представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт назвала Россию «чудовищем из морских глубин». Об этом она заявила в ходе беседы с журналистами в ответ на вопрос о высылке дипломатов РФ. Этот разговор опубликован на сайте Госдепа.

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