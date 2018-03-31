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Суд арестовал главу кемеровского Госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
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31.03.2018 12:24
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По версии следствия, руководитель кемеровской инспекции
Госстройнадзора Танзилия Комкова не запретила эксплуатацию
самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса
"Зимняя вишня", сгоревшего 25 марта. В результате пожара в Кемерово
погиб 41 ребенок Фото: ЕРА По словам судьи Инны Михайленко,
Комковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25
мая.Чиновнице инкриминируют ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями). По версии следствия, она не запретила
эксплуатацию самовольно возведенного здания
торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня".Представитель
Следственного комитета России заявил, что Комкова через несколько
дней после пожара улетела в Москву, чтобы отдохнуть у подруги. По
версии следствия, она пыталась скрыться. Чиновница в свою очередь
сказала, что не скрывалась, а в Москву улетела, чтобы показаться
врачу. Она заявила, что у нее был нервный срыв, она "переживала,
как и весь город".31 марта суд также арестовал на два месяца
генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлию
Богданову.Пожар в ТЦ в Кемерово произошел 25 марта. Согласно
заявлению местных властей, возгорание возникло в детской
батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ,
в результате происшествия погибли 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27 марта
Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым
задержанным по делу о пожаре: управляющей "Зимней вишней"
Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву,
руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Игорю
Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также
охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею
Антюшину.По факту инцидента Следственный комитет
РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238
(причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц;
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного
кодекса РФ.
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