По версии следствия, руководитель кемеровской инспекции Госстройнадзора Танзилия Комкова не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", сгоревшего 25 марта. В результате пожара в Кемерово погиб 41 ребенок Фото: ЕРА По словам судьи Инны Михайленко, Комковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая.Чиновнице инкриминируют ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, она не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня".Представитель Следственного комитета России заявил, что Комкова через несколько дней после пожара улетела в Москву, чтобы отдохнуть у подруги. По версии следствия, она пыталась скрыться. Чиновница в свою очередь сказала, что не скрывалась, а в Москву улетела, чтобы показаться врачу. Она заявила, что у нее был нервный срыв, она "переживала, как и весь город".31 марта суд также арестовал на два месяца генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлию Богданову.Пожар в ТЦ в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27 марта Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре: управляющей "Зимней вишней" Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву, руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею Антюшину.По факту инцидента Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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