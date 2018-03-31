В преддверии весны советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева решила преобразится, кардинально сменив прическу и заменив темные вещи на светлую световую гамму. Об этом свидетельствуют ее новые снимки, опубликованные в социальных сетях.

Уже несколько лет подряд Алла Борисовна пытается следовать трендам моды, впечатляя фанатов стильными нарядами, интересным макияжем и молодежными прическами. Чтобы к весне выглядеть более обновленной, Пугачева сделала новую стрижку, снимками с которой поделилась на своих страничках в сети.

Примадонна полностью изменила вид прически, сделав удлиненную челку, а также заменив пышные кудри гладко выровненными волосами. Ознакомившись с новым образом артистки, большинство подписчиков решило, что так она выглядит значительно моложе и свежее, о чем пользователи написали в комментариях под фото.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, известная певица, примадонна российской эстрады Алла Пугачева, у которой диагностировали диабет, рассказала о том, как ей удалось сбросить вес . По словам исполнительницы, она перепробовала много диет.

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