В своем кабинете Назар Холодницкий действительно наговорил на уголовное производство. В частности он показывал материалы дел и подсказывал, что делать своему товарищу, который был фигурантом по одному из дел. Даже если он не получал вознаграждения, то 100 % нарушил закон.

Об этом заявил народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

«Более НАБУ и САП сами себя дискредитировали — их никто дискредитировал. Уже пятый месяц комитет по правоохранительной деятельности приглашает Сытника и Холодницкого, чтобы они пришли и отчитались о методическом нарушения уголовно-процессуального кодекса, который допускают их сотрудники ввиду, что разваливаются все дела, но их нет », — убежден нардеп.

В частности, Мосийчук утверждает, что дело нардепа Полякова было развалено, когда Генпрокурор вносил представление с трибуны парламента.

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Кроме того, депутат добавил, что «розовощокий генерал, получивший звание с Банковой», наговорил себе на уголовное дело и это его проблемы.

«Он действительно наговорил на уголовное производство. Поэтому должно быть не представление на квалифкомиссию прокуроров, а должно быть доведено до конца уголовное производство. Я скажу то, что можно сказать и частично приоткрою занавес «аквариума». Если говорить об уголовной составляющей, то Назар Холодницкий своему товарищу, который был фигурантом в одном из дел показывал материалы и комментировал, подсказывая, что делать. Даже если он не получал вознаграждения, то 100 % нарушал закон», — констатировал господин Мосийчук.

Кроме того, по словам нардепа, Холодницкий допускал антисемитские высказывания в отношении депутатов.

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«Если бы он это делал на кухне дома, то пожалуйста. Если он это делает в служебном кабинете, то я думаю, что Европа и Запад не сильно побегут защищать такого прокурора. Эти все утверждения в СМИ, в случае отставки Холодницкого его обязанности будет исполнять его первый заместитель или Генпрокурор, ни одно из них не соответствует действительности. Никто не может выполнять обязанности. Поэтому производство должно быть завершено и немедленно должен быть объявлен конкурс, чтобы не было вакуума антикоррупционной деятельности. Потому что он породит не только отсутствие борьбы с коррупцией, но и создание Антикоррупционного суда », — считает Игорь Мосийчук.

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