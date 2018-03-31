В частности, речь идет о пожаре на "Широком Лане», где погиб военнослужащий

В заявлении омбудсмена указывается, что в последнее время участились случаи пожаров в палаточных городках воинских частей и подразделений, расположенных на полигонах Вооруженных Сил Украины.

"13 марта 2018 произошел пожар на полигоне" Широколановский "(Николаевская обл.) В расположении воинской части А0501, во время которой погиб один военнослужащий и получили травмы другие военнослужащие. 29 марта 2018, как сообщила Военная прокуратура Центрального региона Украины, случай произошел в одной из воинских частей, которая дислоцируется возле села гончаровского Черниговской области. в результате возгорания палатки получил ожогов военнослужащий военной службы по контракту ", - говорится в заявлении, обнародованном 30 берез ния.

В связи с этими случаями Денисова спросила Полторак о мерах, предпринимаемых в ВСУ избежание травм военнослужащих, а также об обеспечении социальных гарантий членам семей погибшего и травмированных военных.

Напомним, в сеть попали фото полигона с затопленными палатками, в которых нельзя спать, также на фотографиях было видно, что вся территория палаточного лагеря была в воде и грязи.

Вйськова прокуратура Николаевского гарнизона начала расследование по факту ненадлежащих условий на полигоне "Широкий Лан" по ч. 3 ст. 425 УК Украины ( "Небрежное отношение к военной службе»).

13 марта в результате пожара на полигоне "Широкий лан" один военный погиб и еще семеро пострадали.

В Министерстве обороны Украины утверждают, что привлекли к ответственности виновных в ситуации с полигона "Широкий лан" человек.