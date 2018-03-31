Спикер министерства иностранных России Мария Захарова заявила, что решение выслать британских дипломатов принимается в качестве зеркальной меры на выдворение сотрудников диппредставительств России. Захарова: Разница между количеством российских и британских дипломатов – более 50 человек Фото: ЕРА По ее словам, "разница между количеством российских и британских дипломатов – более 50 человек". Она добавила, что такое решение принимается в качестве зеркальной меры на решение Великобритании выдворить сотрудников российских дипломатических представительств.Великобритания должна в месячный срок сократить персонал своих дипломатических представительств в России в качестве ответной меры за высылку Лондоном российских дипломатов, заявил 30 марта МИД России.4 марта 2018 года 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали другие страны, в том числе США и Украина.30 марта Россия объявила о высылке из страны дипломатов Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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