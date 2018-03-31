|Трагедия в Кемерово: появилось эксклюзивное видео с камер наблюдения (ВИДЕО)
|31.03.2018 12:47
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Появилось эксклюзивное видео с камер наблюдения эвакуации во время смертельного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
Запись быстро распространяется в сети. В частности, видео трагедии показал также россиянин Игорь Востриков, который при пожаре потерял жену, троих детей и сестру, а позже заявил, что «Путин — царь» и «власть не виновата», информирует svodka.net.
Так, на видео с камер наблюдения видно, что многие посетители «Зимней вишни» не сразу поняли, что происходит. Это подтверждает, что пожарная сигнализация в ТЦ не сработала.
Вскоре коридор наполнил едкий дым, из-за которого у людей началась паника.
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