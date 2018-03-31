Появилось эксклюзивное видео с камер наблюдения эвакуации во время смертельного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Запись быстро распространяется в сети. В частности, видео трагедии показал также россиянин Игорь Востриков, который при пожаре потерял жену, троих детей и сестру, а позже заявил, что «Путин — царь» и «власть не виновата», информирует svodka.net.

Так, на видео с камер наблюдения видно, что многие посетители «Зимней вишни» не сразу поняли, что происходит. Это подтверждает, что пожарная сигнализация в ТЦ не сработала.

Вскоре коридор наполнил едкий дым, из-за которого у людей началась паника.

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