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Российский политолог о пранкере Вольнове: Для наших спецслужб не составит труда вывезти этого недочеловека в Россию
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31.03.2018 12:48
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Российский политолог Владимир Кравцов призвал выкрасть украинского
пранкера Евгения Вольнова, чтобы судить его в Кемерово за
информационный терроризм. Российский политолог Кравцов: В Украине
существует центр по ведению информационно-психологических операций
Скриншот: Новости на Первом Канале / YouTube "В Украине существует
72-й центр по ведению информационно-психологических операций. И
этот человек – я уже знаю, это оплаченная акция 72-м украинским
центром, который официально существует", – утверждает
политолог.Он призвал российские спецслужбы "ответить" на пранк,
похитив гражданина Украины."Мы имеем факт информационного
терроризма. А как разбираются с террористами, мы знаем... Я бы на
месте наших спецслужб – я думаю, для них это не составит никакого
труда, поверьте мне: вывезти этого недочеловека в Россию и судить
его в Кемерово", – заявил Кравцов.25 марта 2018 года
Вольнов запустил информацию о 300 погибших в результате
пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. По официальным
данным, жертвами происшествия стали 64 человека. В РФ против
украинца завели уголовное дело и объявили в
международный розыск.Пранкер отметил, что после пожара в
Кемерово звонил от имени администрации президента России с "самыми
бредовыми" предложениями, и все собеседники сразу соглашались
выполнять его поручения.Кравцов работал специальным корреспондентом
российских газет, был представителем по связям с общественностью
РАО "ЕЭС России". С 2004 года работал в Государственной думе
советником аппарата комитета по информационной политике.
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