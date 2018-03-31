Российский политолог Владимир Кравцов призвал выкрасть украинского пранкера Евгения Вольнова, чтобы судить его в Кемерово за информационный терроризм. Российский политолог Кравцов: В Украине существует центр по ведению информационно-психологических операций Скриншот: Новости на Первом Канале / YouTube "В Украине существует 72-й центр по ведению информационно-психологических операций. И этот человек – я уже знаю, это оплаченная акция 72-м украинским центром, который официально существует", – утверждает политолог.Он призвал российские спецслужбы "ответить" на пранк, похитив гражданина Украины."Мы имеем факт информационного терроризма. А как разбираются с террористами, мы знаем... Я бы на месте наших спецслужб – я думаю, для них это не составит никакого труда, поверьте мне: вывезти этого недочеловека в Россию и судить его в Кемерово", – заявил Кравцов.25 марта 2018 года Вольнов запустил информацию о 300 погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. По официальным данным, жертвами происшествия стали 64 человека. В РФ против украинца завели уголовное дело и объявили в международный розыск.Пранкер отметил, что после пожара в Кемерово звонил от имени администрации президента России с "самыми бредовыми" предложениями, и все собеседники сразу соглашались выполнять его поручения.Кравцов работал специальным корреспондентом российских газет, был представителем по связям с общественностью РАО "ЕЭС России". С 2004 года работал в Государственной думе советником аппарата комитета по информационной политике. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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