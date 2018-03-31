Избранный на четвертый срок с результатом 76,69% голосов президент РФ Владимир Путин на брифинге по завершении дня голосования сообщил, что . Окончательное решение по составу кабмина глава государства примет после инаугурации в мае. Дмитрий Медведев был близок к отставке в начале 2017 г. из-за неисполнения майских указов, однако фильм-расследование Алексея Навального "Он вам не Димон" вывел эту тему в маргинальную для Кремля плоскость, и до сих пор мало кто сомневался, что Медведев сохранит полномочия и на новый срок Путина. Однако трагедия в Кемерово нанесла по премьеру новый аппаратный удар – глава МЧС без обиняков объявил президенту, что причиной всему стали "налоговые каникулы" (в том числе каникулы от проверок), то есть ситуация такова, что правая рука не знает, что делает левая.

Версии о том, кто возглавит правительство, активно обсуждались как до выборов президента, так и после них. Среди озвучиваемых кандидатур на место премьера назывались: Антон Вайно, Сергей Собянин, Денис Мантуров, Эльвира Набиуллина и другие. Впрочем, возможность у Медведева остаться была более чем вероятна до трагедии в Кемерово. Ему могли списать и провалы в реализации майских указов, и практически отсутствие роста экономики – президент не раз говорил, что одобряет финансово-экономическую политику кабмина, вопреки всему. Казалось, после результатов Путина под 77% о смене премьера и вовсе можно было забыть. Но эйфория от победы была недолгой. Отравление детей в Волоколамске, пожар в Кемерово, возмущение населения из-за обсуждения роста налогов и урезания социальных гарантий – в первые недели после выборов стало ясно, что все это больше и больше проецируется лично на Путина, а Медведев перестает играть роль "громоотвода".

Слабый премьер является угрозой и личному рейтингу президента, а многие эксперты отмечали, что вряд ли Путин будет находиться у власти весь четвертый срок и, скорее только, постарается передать власть через 2-3 года, тогда как сам станет своего рода "национальным лидером" после конституционной реформы. Например, рейтинг Владимира Путина в мае 2017 года, согласно данным ВЦИОМ, рекордно опустился ниже 50%, эти "цифры" появились благодаря "синхронизации" с рейтингом недоверия населения главе кабмина, который попал под "разоблачение" Навального.

Источники в силовых кругах говорят о том, что Медведев, с которым до сих пор прочно ассоциируется воззвание "не надо кошмарить бизнес", не останется на своей должности в новый срок Путина. И Медведеву уже даже "подыскали" новую должность – спикера Совета Федерации.

По словам наших источников, Матвиенко может лишиться нынешнего поста из-за "эмоционального выдыхания и усталости". Впрочем, по другой, ранее озвученной версии, Матвиенко сама метит на пост премьера. Спикер Совфеда была одной из тех политиков, которые первыми среагировали на протесты, организованные Навальным "по следам" фильма "Он вам не Димон". Она выразила мнение, что власть должна реагировать на митинги и вести разговор с гражданами. Некоторые усмотрели в этом призыве амбиции спикера в отношении "премьерства". Напомним, той же весной Матвиенко действительно поддержала доклад "Стратегия российской экономики: программа неотложных мер", разработанный на площадке верхней палаты, и выступила за передачу документа президенту и в правительство РФ. Ряд экспертов трактовал эти действия спикера Совфеда, как попытку предложить альтернативу неэффективной экономической политике.

И, все же, политологи пока с осторожностью комментируют возможную отставку Медведева с поста премьер-министра. Но то, что зреют серьезные рокировки, не сомневаются.

"Я думаю, что в правительство может перейти помощник президента РФ Андрей Белоусов. Усилится влияние в кабинете министра экономического развития Максима Орешкина. Думаю, что с высокой степенью вероятности останутся на своих постах министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак и некоторые другие", – прокомментировал гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Политолог отметил, что не располагает данными о том, что Медведеву хотят "вручить" пост председателя Совета Федерации, назвав эту версию маловероятной.

А председатель совета директоров ЗАО "ИнтерМедиаКом", президент РАПК Алексей Куртов считает, что Медведев, как опытный адвокат и профессионально подготовленный к этому человек, мог бы справиться с таким почетным местом, как пост спикера верхней палаты парламента, однако реальные перспективы этого он пока ставит под сомнение.

Президент компании "Максимов консалтинг" Андрей Максимов также считает, что законотворческая деятельность для Дмитрия Медведева более естественная, чем административное управление экономикой, тем более, что это не всегда получается. Однако в существующей властной вертикали при ротации, по традиции, "никто не должен пострадать": "Если говорить о перемещении со второй фигуры в российском государстве на третью, то тут нет понижения статуса, на самом деле".

В свою очередь политолог Павел Салин обращает внимание на то, что если в стране будет реализована конституционная реформа, то вес институтов власти может серьезно измениться. И вес Совета Федерации повысится, тогда может быть осуществлена ротация. При этом смена спикера Совета Федерации возможна только в перспективе от года до трех лет, в мае же, после инаугурации, кадровых перестановок стоит ждать только в правительстве.

Накануне.RU уже писало, что . Эта история оказывает на Путина серьезное влияние, не зря он уделил ей такое внимание.

"Этот резкий контраст со сверхмандатом, получением потрясающего результата на выборах, и тут такое проявление нелояльности, причем не только в Кемерово, даже в Москве видим несанкционированные акции. И Путин чувствует, насколько хрупок мандат, который ему давали, хотя он с ролью антикризисного менеджера и справляется", – говорит Салин.

Но, по его словам, уже и на этом примере видно, что роль Медведева не является исключительно ролью громоотвода для Путина. "Медведев нужен Путину в будущем правительстве, если состоится его назначение, в качестве смотрящего за молодыми технократами, на которых будет возлагаться проведение реформ", – говорит он.

Политолог Максим Жаров напомнил и о "технических сложностях" при назначении Медведева в Совфед "Есть определенный ценз в верхней палате, нужно какое-то количество времени работать в регионе. Дмитрий Медведев у нас из Петербурга, но последнее время работает в Москве. Если он и будет выдвигаться в Совет Федерации, он должен сначала стать членом Совфеда от Москвы или Петербурга", – сказал Жаров.

Но главное, с чем увязывают эксперты перспективы премьерского поста, – с вектором экономического развития, который будет выбран в новый президентский срок. То есть вопрос в том, какая концепция будет реализована – управление экономикой в ручном режиме, монетарными механизмами, как это делается сейчас, или же это будет перспективная экономика по направлению опережающего развития, с использованием технологических инвестиций.

"На каждый механизм управления экономикой есть определенный набор лидеров, из которого выберут кого-то одного. То, что мы здорово отстали, по-моему, конечно и понятно всем. Еще шесть лет того же президента – это нормально, а еще шесть лет такого же премьер-министра – это может быть совсем плохо", – заключил Андрей Максимов.

Евгений Иванов

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