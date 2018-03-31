Каждая женщина переживает перед визитом к гинекологу, ведь всегда есть опасение услышать что-нибудь не очень приятное. И все же вам обязательно следует посещать этого врача хотя бы раз в год, пишет со ссылкой на .

Сейчас, читая эту статью, у вас есть уникальная возможность услышать 6 базовых гинекологических правил. Прислушайтесь к ним!

1. Не верьте всему, что вы читаете в Интернете

Нередко женщины, испытывая дискомфорт в зоне бикини, обращаются за помощью не к врачу, а к Интернету. Избыток недостоверной информации способен довести вас до депрессии, ведь там можно прочитать все, что угодно! Гинекологические проблемы индивидуальны, следовательно, если вас что-то тревожит, нужно идти к доктору, а не читать чьи-то советы. Самолечение может навредить еще больше!

2. Снимайте спортивную одежду сразу после тренировки

Если вы ходите на тренировку в специальной одежде (из плотных материалов, которые не пропускают воздух), то вам следует снимать ее сразу после тренировки. А еще старайтесь надевать под спортивную одежду белье из хлопка, оно поможет коже дышать.

3. Не терпите болезненные ощущения во время секса

Если во время полового акта вы испытываете боль (почти всегда или часто), то это не просто так! Причиной могут служить абсолютно разные заболевания: инфекции, запор, миомы, эндометриоз, киста… Обратитесь к врачу, чтобы ваш секс был безболезненным и приятным!

4. Не занимайтесь самолечением инфекций

Часто, замечая несвойственные выделения, женщины принимают это за грибковую инфекцию и бегут в аптеку за лекарствами. Будьте осторожны, потому что вы можете ошибиться с диагнозом, а это приведет к тому, что вы только усилите симптомы недуга.

5. Не думайте, что слишком обильное кровотечение во время менструации — это нормально

Если вам приходится менять прокладки каждые 2 часа (вне зависимости от вашего возраста), то это проблема! В среднем за период менструации у вас должно выделяться до 80 миллилитров крови.

6. Не носите стринги

Врачи не советуют надевать такое белье, потому что оно трет и раздражает уязвимую часть тела. Если уж вы надели стринги, то убедитесь, что они вам не жмут. Они должны подходить по размеру, чтобы хотя немного сгладить убыток, который они приносят. К слову, врачи также не советуют использовать ежедневные прокладки, потому что они предотвращают циркуляцию воздуха, а коже нужно дышать, если вы не хотите подхватить инфекцию!

Эти советы помогут вам избежать хотя бы некоторых проблем, которые могут случиться с половыми органами. Помните, что вам обязательно стоит посещать гинеколога, если вы испытываете хотя бы малейший дискомфорт в зоне бикини!

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