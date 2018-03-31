Фонд дал четко понять, что приведение цен на газ до рыночного уровня в Украине является основным условием финансирования

В МВФ напомнили, что в 2016 году Украина согласилась урегулировать цены на газ на уровне внешних рыночных ставок, однако невыполнение правительством решений заморозило кредитования от Фонда после двух последних траншей в апреле 2017 года, сообщает Reuters.

Отмечено, что в Украине постепенно закрывают окно для проведения реформ, которые поддерживаются МВФ, на фоне проведения в 2019 году президентских и парламентских выборов. Текущая программа Фонда также заканчивается в марте 2019 года.

Сейчас Кабмин определил ценовую политику еще на два месяца, о чем говорится в официальном резолюции, опубликованной 30 марта.

Люнгман сообщил, что низкие цены на газ для домашних хозяйств являются равноценными субсидиям, которые были регрессивными и больше помогали крупным потребителям.

"По нашему мнению, важно, чтобы цены на газ - и коммунальные тарифы не исключение - определялись рынком, согласно реформами, которые были введены в 2016 году. Это серьезный прорыв в процессе реформ в Украине на протяжении последних нескольких лет", - сказал он.

Люнгман не сообщила, как решение государства повлияло на предоставление следующего кредитного транша, но МВФ четко дал понять, что выполнение обещаний о приведении цен на газ до рыночного уровня является основным условием финансирования.

Напомним, что Кабинет министров продлил на два месяца действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" на поставку населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.