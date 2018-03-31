Премьер-министр Украины Владимир Гройсман за 2017 год задекларировал 17,1 миллиона гривен. Об этом сообщили представители Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина Украины.

Не так давно премьер подал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за минувший год. Так, начисленный доход Гройсмана составил 17 102 320 гривен, при том, что в прошлом году за подобный период он получил 15 801 536 гривен.

Доход состоит из заработной платы на посту премьер-министра - свыше 435 647 гривен, доходов от предоставления недвижимого имущества (купленного до 2006 года) в аренду - 5 150 000 гривен, отчуждение недвижимого имущества (земельного участка) - 8 797 630 гривен, а также доходов от размещения средств на банковских счетах - 2 719 044 гривен.

"В прошлом году также не произошло существенных изменений в перечень недвижимого имущества, которое принадлежит руководителю правительства", - добавили в Департаменте.

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