Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова попала в базу "Миротворца" за проведение выборов президента России в оккупированном Крыму. Памфилову внесли в базу "Миротворца" за покушение на территориальную целостность и безопасность Украины Фото: ЕРА попала в базу "Миротворца". Ее страница находится в разделе "Чистилище"."Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", – говорится в сообщении.Памфилова обвиняется в организации выборов президента России в оккупированном Крыму в 2018 году и участии в пропагандистском форуме "Таврида 2014".Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По официальным данным ЦИК РФ, в Крыму на выборы пришли 71,47% избирателей, 92,15% из которых проголосовали за Владимира Путина.Украина и ее международные партнеры не признают выборы президента России в оккупированном Крыму, заявил украинский президент Петр Порошенко.19 марта Памфилова сообщила, что за Путина проголосовали 76,66% россиян.Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014 года. Активисты заявляют, что вносят в базу проекта пособников террористов Донбасса и тех, кто попадал в оккупированный Крым вопреки украинским законам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки россии крыму крым миротворца украины Теги: крымский конфликт