Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла
Памфилова попала в базу "Миротворца" за проведение выборов
президента России в оккупированном Крыму. Памфилову внесли в базу
"Миротворца" за покушение на территориальную целостность и
безопасность Украины Фото: ЕРА попала в базу "Миротворца". Ее
страница находится в разделе "Чистилище"."Сознательное
нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в
оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в
пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против
Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", –
говорится в сообщении.Памфилова обвиняется в организации выборов
президента России в оккупированном Крыму в 2018 году и участии в
пропагандистском форуме "Таврида 2014".Россия
после незаконного референдума 16 марта 2014
года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран
мира.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По
официальным данным ЦИК РФ, в Крыму на выборы пришли 71,47%
избирателей, 92,15% из которых проголосовали за Владимира
Путина.Украина и ее международные партнеры не признают выборы
президента России в оккупированном Крыму, заявил украинский
президент Петр Порошенко.19 марта Памфилова сообщила, что за
Путина проголосовали 76,66% россиян.Сайт волонтерского центра
"Миротворец" действует с весны 2014 года. Активисты заявляют, что
вносят в базу проекта пособников террористов Донбасса и тех,
кто попадал в оккупированный Крым вопреки украинским законам.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира