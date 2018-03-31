Согласно предварительному заключению взрывотехников, изъятая граната является боевой

Правоохранителям поступил вызов о том, что на бульваре Перова у автомобиля BMW находится нетрезвый мужчина и цепляется к людям. При осмотре у него в карманах куртки обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1, и травматический пистолет со "взбитыми номерами", сообщает пресс-центр столичной полиции.

Согласно предварительному заключению взрывотехников, изъятая граната является военный, все предметы отправили на исследование.

Злоумышленником оказался житель Киевской области, 1978 года рождения. Его задержали, уголовное производство начали по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в Одессе СБУ заблокировала сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из района проведения АТО.