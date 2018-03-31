|В Бахмуте российский наемник пришел к украинским правоохранителям с повинной
|31.03.2018 13:19
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Третий за неделю наемник РФ сдался полицейским в Донецкой
области
«В Бахмуте за эту неделю шансом на жизнь без тюрьмы воспользовались три участника незаконных вооруженных формирований. Сейчас все они сотрудничают с полицией и дают показания. Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое охотно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности. Возможность избежать тюрьмы есть только у тех, кто не совершал тяжких преступлений против мирного населения. Сейчас полицейские проверяют деятельность трех экс-боевиков», — сказано в сообщении, информирует svodka.net.
«Так, 30-летний житель Северска с автоматом в руках проверял водителей и транспорт на блокпосту террористов. Мужчина около трех лет прожил в страхе за свое уголовное прошлое и сам обратился к правоохранителям. А в городе Часов Яр полицейским сдался гражданин РФ, который в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Бахмутского района. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город. После освобождения района украинскими войсками мужчина убежал и 4 года скрывался в РФ, в Крыму и разных областях Украины. Вчера полицейским сдался еще один дежурный блокпоста из Северска. Он также с автоматом обследовал машины и проверял документы водителей. После трех лет скрывания 36-летний мужчина решил сам рассказать полиции о своих противоправных действиях», — рассказали в полиции.
В ведомстве отметили, чтобы получить шанс на жизнь без тюрьмы, обращайтесь по телефону 0-800-505-102 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов) или воспользуйтесь соответствующим сервисом на сайте «Стоптероризм».
Всего с начала года полиция Донетчины привлекла к ответственности 65 наемников РФ. Из них 55 — задержаны, еще 10 заочно уведомлены о подозрении и объявлены в розыск.
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