Третий за неделю наемник РФ сдался полицейским в Донецкой области

Сдавшиеся полиции наемники РФ смогут избежать тюрьмы лищь в том случае, если подтвердиться, что они не совершили тяжких преступлений против мирного населения.

«В Бахмуте за эту неделю шансом на жизнь без тюрьмы воспользовались три участника незаконных вооруженных формирований. Сейчас все они сотрудничают с полицией и дают показания. Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое охотно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности. Возможность избежать тюрьмы есть только у тех, кто не совершал тяжких преступлений против мирного населения. Сейчас полицейские проверяют деятельность трех экс-боевиков», — сказано в сообщении, информирует svodka.net.

«Так, 30-летний житель Северска с автоматом в руках проверял водителей и транспорт на блокпосту террористов. Мужчина около трех лет прожил в страхе за свое уголовное прошлое и сам обратился к правоохранителям. А в городе Часов Яр полицейским сдался гражданин РФ, который в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Бахмутского района. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город. После освобождения района украинскими войсками мужчина убежал и 4 года скрывался в РФ, в Крыму и разных областях Украины. Вчера полицейским сдался еще один дежурный блокпоста из Северска. Он также с автоматом обследовал машины и проверял документы водителей. После трех лет скрывания 36-летний мужчина решил сам рассказать полиции о своих противоправных действиях», — рассказали в полиции.

В ведомстве отметили, чтобы получить шанс на жизнь без тюрьмы, обращайтесь по телефону 0-800-505-102 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов) или воспользуйтесь соответствующим сервисом на сайте «Стоптероризм».

Всего с начала года полиция Донетчины привлекла к ответственности 65 наемников РФ. Из них 55 — задержаны, еще 10 заочно уведомлены о подозрении и объявлены в розыск.

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