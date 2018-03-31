В декларации председателя Верховной Рады за 2017 год Андрея Парубия опубликована информация о квартире во Львове. Сам спикер заявил, что это не новоприобретенная квартира, а та, в которой он уже много лет проживает с семьей. Парубий заявил, что после женитьбы проживал с семьей и отцом в квартире во Львове, где чердак переоборудовали в отдельную мансарду Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Из этих доходов 288 721 грн – зарплата по основному месту работы, а 443 771 грн – подарки в неденежной форме.Кроме того, 47 670 грн в 2017 году заработала жена Парубия во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.Также в декларации спикера появилась информация о квартире площадью 92,1 м² во Львове стоимостью 739 585 грн, право собственности на которую Парубий получил в декабре 2017 года.Как и прежде, Парубий задекларировал право пользоваться квартирой площадью 42 м² во Львове, а также право собственности супруги на квартиру площадью 22 м² в этом же городе, жилой дом площадью 32 м² и земельный участок в Урыче Сколивского района Львовской области. У супругов есть два автомобиля.Согласно декларации, наличными спикер хранит 340 тыс. грн и почти $31 тыс.На своей странице в Facebook Парубий опубликовал пояснения к декларации."В моей декларации указано, что 15 декабря 2017 года я приобрел право собственности на квартиру во Львове площадью 92,1 м². Чтобы было понятно: это не новоприобретенная квартира, а та, в которой уже много лет живу вместе с семьей", – написал Парубий.По его словам, после женитьбы он все время проживал с семьей и отцом в квартире во Львове, где чердак переоборудовали в отдельную мансарду."Фактически родительская квартира и переоборудованный чердак над ней были отдельными помещениями, но в документах значились как один объект недвижимости. Все это помещение было оформлено на моего отца и моего брата. Всегда не хватало времени, чтобы документально упорядочить имущественные дела. Но в прошлом году, после того как информацию из моей декларации некорректно расценили, решил-таки навести порядок в документах. Поэтому вместе с семьей решили оформить каждую квартиру как отдельную, и соответственно, я переоформил свое право собственности на квартиру. Это произошло путем дарения от моих близких родственников, о чем указано в моей декларации", – написал Парубий.Он добавил, что задекларировал гостиничный номер, в котором проживает в Киеве, и имущество, которое принадлежит жене. https://www.facebook.com/andriy.parubiy/posts/1779784922087683 В декларации за 2016 год Парубий указывал 225 тыс. грн и $28,5 тыс. сбережений.Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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