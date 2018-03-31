Турчинов получил в 2017 году 1,89 млн грн процентов, владеет несколькими старинными Библиями

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в 2017 году получил более 731 тыс. грн заработной платы, а также 1,89 млн грн процентов.

Согласно электронной декларации, зарплата А.Турчинова в СНБО в 2017 году составила 731295 грн, он также получил 1890001 грн процентов. Зарплата жены А.Турчинова Анны в Национальном педагогическом университете им. М.Драгоманова в 2017 году превысила 142 тыс. грн, еще она получила более 65 тыс. грн страховых выплат. При этом в декларации указано, что все эти доходы являются совместной собственностью А.Турчинова и его супруги.

На счетах в "Ощадбанке" у секретаря СНБО почти 50 тыс. грн, $964723 и EUR9989. Наличными он имеет $700 тыс., EUR3 тыс. и 110 тыс. грн.

А.Турчинов и его жена вместе владеют квартирой в Киеве (площадь почти 382 кв.м) и автомобилем Toyota Highlander 2013 года выпуска.

В собственности А.Турчинова указано несколько старинных Библий (в том числе на английском языке) и Евангелий, "Трефологион" и "Апостол", а также несколько картин, в том числе неизвестного авторства.

Он задекларировал авторское право на несколько монографий, литературных произведений и художественный фильм "Иллюзия страха".