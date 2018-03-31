НПК "Техмаш" планирует создать малокалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) для борьбы с наземными и воздушными целями. Новым оружием вооружат спецназ, морскую пехоту и ВДВ.

- Мы ставим целью создать систему с функцией борьбы не только с наземными, но и воздушными целями: вертолетами и беспилотниками на дистанции два километра и высоте до 1000 метров, - рассказал заместитель генерального директора НПК "Техмаш" Александр Кочкин.

Концепцию новой РСЗО холдинг намерен проработать с военными. "Думаю, заинтересованность проявят ВДВ, морская пехота, спецназ - они действуют в отрыве от основных сил, им такая огневая поддержка нужна", - считает Кочкин.

В качестве боеприпасов для новой РСЗО будут использованы авиационные неуправляемые ракеты калибра 50-80 миллиметров. Система получит возможность дистанционного управления и автоматическую перезарядку. Также на нее установят автоматическую систему наведения, позволяющую эффективно поражать цели ночью и в условиях плохой видимости.

НПО "Техмаш" - ведущий российский разработчик и производитель боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии, минометов и гранатометов, неуправляемых авиационных ракет и бомб.

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