Премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал за 2017 год доход в сумме 17 102 320 гривен.

При этом, как информирует пресс-служба правительства, зарплата Гройсмана составила только 435 647 гривен, тогда как доход от предоставления недвижимого имущества, приобретенного до 2006 года, составил 5,15 миллиона гривен, информирует svodka.net.

Глава Кабмина еще 9 797 630 гривен заработал от отчуждения земельного участка, а его доход от держания средств на банковских счетах составил 2 719 044 гривни.

Отметим, за 2016 год Гройсман задекларировал 16 801 536 гривен.

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