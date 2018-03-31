Ситуация с блокированием телеканала ZIK является очень опасным сигналом для Украины, считает экс-вице-премьер-министр Украины Роман Безсмертный. Безсмертный: Самоустранение государства от выполнения своих задач провоцирует внутреннее противостояние Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com с точки зрения выполнения функций государства Украина по обеспечению безопасности. Такое мнение высказал экс-вице-премьер-министр Украины, прежний народный депутат Роман Безсмертный в Facebook."Государство капитулировало в вопросе защиты журналистов. Да и всех граждан в целом... На примере канала ZIK очень хорошо видно, как государство устраняется от этого важного долга. Оно больше не может гарантировать безопасность ни журналистам, ни всем остальным гражданам", – рассказал он.Бывший вице-премьер отметил, что снятие охраны Национальной гвардии с телеканала представляет собой "катастрофический пример" того, как государство относится к выполнению своих основных функций."Государство отступило назад в вопросе безопасности журналистов как граждан своего государства, СМИ как ключевого источника получения информации гражданским обществом. Оно не может обеспечить демократию через получение информации. А дальше мы начнем скатываться в рейтингах стран свободы слова, будет формироваться соответствующее отношение снаружи", – предупредил он.Бесмертный назвал ситуацию с каналом ZIK "очень опасным сигналом для Украины"."Беда в том, что такие самоустранения государства от выполнения своих задач еще и сильно провоцируют на внутренние противостояния. Может быть еще миллион таких случаев, когда одни граждане за что-то, а другие против. А государства, как оказывается, посередине нету. Поэтому, уважаемые люди во властных кабинетах, вы или выполняйте свою функцию, или уходите, пока не наделали беды еще большей", – подытожил он. https://www.facebook.com/roman.bezsmertnyi/posts/1601990896559097 21 марта телеканал ZIK сделал заявление, что на СМИ готовится силовая нападение, за которой стоит власть Президента Украины. Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что правоохранители не будут охранять телеканал. По его словам, "Национальная гвардия Украины не обязана и не будет охранять медиа Петра Дыминского, который избегает правосудия по подозрению в совершении смертельного ДТП".27 марта "национальные дружины" сообщили, что берут ZIK под охрану.28 марта активисты партии "Братство" начали круглосуточное пикетирование телеканала. Они заявили, что ZIK якобы намерен купить политик Виктор Медведчук. Активисты принесли к зданию телеканала шины.ZIK потребовал немедленно снять блокаду телеканала и не угрожать его журналистам и приглашенным на эфиры гостям.В декабре 2017 года на телеканале заявили, что к тогдашнему владельцу ZIK Дыминскому обращались от имени Администрации Президента, чтобы тот передал канал "в управление на три года". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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