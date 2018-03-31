Используя режим перемирия, боевики оккупационных администраций РФ продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент.

"В районах населенных пунктов Чистяково, Александровка и Круглик наблюдателям СММ ОБСЕ подтвержден факт расположения 14 танков, а в районе населенного пункта Золотое - 9 единиц БМП-1", - сообщил он со ссылкой на данные украинской стороны совместного центра по контролю и координации по пресечению огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Наряду с этим, на светлодарском направлении зафиксировано перемещение техники боевиков к линии соприкосновения в количестве 14 БМП и 6 единиц тентовых грузовиков, добавил Д.Гуцуляк.

Напомним, за минувшие сутки боевики 32 раза нарушали режим тишины в зоне АТО.

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