Хотя людей, которые каждое воскресение посещают церковь, становится всё меньше, большинство всё же относит себя, если не к религиозным, то верующим.

Не хочу углубляться в дебри религии, чтобы, не дай Бог, не оскорбить чувств людей глубоко верующих, но сегодня редакция «» решила поднять тему, которая нам показалась интересной. Честно говоря, не все наши редакторы знали ответ на этот вопрос, передает .

Итак: почему всё-таки православные крестятся справа налево, а католики слева направо?

Так вот, католикам до 1570 года позволялось креститься как справа налево, так и слева направо. Но потом папа Пий V настоял на том, чтобы это делать слева направо и никак иначе. «Благословляющий себя самого... делает крест ото лба к груди и от левого плеча к правому», — говорил великий Божий посланник.

Дело в том, что, когда ты перещаешь руки таким образом, крестное знамение, согласно христианской символике, исходит от человека, который обращается к Богу. А при перемещении руки справа налево — исходящим от Бога, который благословляет человека.

Заметь: недаром и православные, и католические священники перекрещивают окружающих слева направо (глядя от себя). Это своего рода благословляющий жест.

Кроме того, что интересно, так это то, что движение руки слева направо означает переход от греха к спасению, поскольку левая сторона в христианстве ассоциируется с дьявольской силой, а правая — с божественной. А при крестном знамении справа налево перемещение руки трактуется как победа божественного над дьявольским. Вот так вот! Если для тебя был интересным этот факт, тогда делись статьей с друзьями.

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