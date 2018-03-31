|ЧП в Мариуполе: полицейские спасли 3 голодных детей, запертых в квартире
|31.03.2018 13:35
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В Мариуполе правоохранители освободили троих детей, которых их же собственная мать заперла в квартире.
svodka.net/
Об этом говорится в сообщении на сайте Полиции Донецкой области, информирует svodka.net.
«Было установлено, что две девочки 8 и 3 лет, и 11-месячный мальчик были брошены матерью и закрыты в квартире. Дети не могли открыть дверь, следовательно на подмогу были вызваны Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
По словам старшей из девочек, мать ушла из дома три ночи назад и заперла квартиру. Первые дни дети ели еду, которую оставила мать в холодильнике. 8-летний ребенок самостоятельно заботилась о самых маленьких и готовил еду.
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После того как еда закончилась, от голода дети начали звать на помощь с балкона квартиры. Горе-мать была задержана. Ее привлекают к ответственности.