В Мариуполе правоохранители освободили троих детей, которых их же собственная мать заперла в квартире.

svodka.net/

Об этом говорится в сообщении на сайте Полиции Донецкой области, информирует svodka.net.

«Было установлено, что две девочки 8 и 3 лет, и 11-месячный мальчик были брошены матерью и закрыты в квартире. Дети не могли открыть дверь, следовательно на подмогу были вызваны Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По словам старшей из девочек, мать ушла из дома три ночи назад и заперла квартиру. Первые дни дети ели еду, которую оставила мать в холодильнике. 8-летний ребенок самостоятельно заботилась о самых маленьких и готовил еду.

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После того как еда закончилась, от голода дети начали звать на помощь с балкона квартиры. Горе-мать была задержана. Ее привлекают к ответственности.

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