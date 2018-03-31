|В Германии автобус столкнулся с грузовиком: водитель погиб, еще 17 человек пострадали
|31.03.2018 13:36
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Водитель грузовика не пострадалВ Баварии на юге Германии, туристический автобус столкнул с фурой, в результате чего водитель погиб, еще 17 человек пострадали.
Фото: dpa
Все пострадавшие были направлены в ближайшую больницу на вертолете, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В туристическом автобусе находились около 40 пассажиров. Отмечается, что водитель автобуса слишком поздно заметил фуру, которая двигалась в крайнем правом ряду в направлении Нюрнберга, и врезался в нее. Водитель грузовика не пострадал.
Напомним, что в американском городе Сан-Франциско автомобиль наехал на пешеходов. В результате инцидента один человек погиб, еще четверо ранены.
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