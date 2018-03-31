|Сергій Притула у кокошнику перетанцював Олю Полякову (ФОТО)
|31.03.2018 13:37
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Днями відбувся фінал шоу "Хто зверху?", в якому змагалися команди Лесі Нікітюк та Сергія Притули. За умовами конкурсу тренерам потрібно було затанцювати під фонограми Монатіка та Полякової - пісню останньої для танцю обрав саме Сергій.
"Оля Полякова - це не тільки груди і кокошник на голові, це енергія, розумієте? - заявила Суперблондинка - Не було ось цього: "е-ге-гееей"! Але за то, що хлопці змогли станцювати в цих величезних і важких головних уборах - їм респект і уважуха!", - прокоментувала виступ Притули з командою зірка.
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