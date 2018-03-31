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РФ направила Лондону ноту из-за досмотра самолета в "Хитроу"
31.03.2018 13:41

Посольство России в Великобритании направило британскому МИД ноту с требованием разъяснить причины проверки самолета "Аэрофлота" в аэропорту "Хитроу", передает со ссылкой на сайт российского посольства.

"Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороны дать разъяснения в связи с произошедшим", - говорится в сообщении.

По его утверждению Росии, британцы пытались досмотреть самолет в отсутствие экипажа, что запрещено действующими правилами.

"После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в обзоре", - сообщили в посольстве.

Ранее журналист BBC в своем Twitter сообщил, что в Лондоне провели осмотр самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", который прибыл из Москвы регулярным рейсом в аэропорт "Хитроу".

Напомним, ранее Великобритания выслала 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон говорит, что Москва стоит за атакой. Россия отрицает.

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