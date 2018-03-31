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В Запорожской области арестовали сельского голову, пытавшегося подкупить заместителя военного прокурора
31.03.2018 13:44
Сельский голова одного из населенных пунктов Запорожской области предложил заместителю военного прокурора взятку в $5 тыс, чтобы тот не привлек к уголовной ответственности его племянника, сообщили в прокуратуре. Прокуратура задержала сельского голову во время передачи взятки Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook В прокуратуре сообщили, что сельский голова предложил заместителю военного прокурора Одесского гарнизона взятку в $5 тыс, чтобы прокурор не привлекал его племянника к уголовной ответственности за совершение уголовных преступлений по статьям ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и ч. 2 ст. 307 (торговля наркотиками) уголовного кодекса Украины."Непосредственно во время передачи оговоренной суммы неправомерной выгоды, сельский голова задержан правоохранителями", – сообщили в ГПУ.Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение взятки) и избрания ему меры пресечения.
https://www.facebook.com/gp.gov.ua/posts/1059615980843330

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